A saída forçada do alemão mostra que o Barcelona ainda enfrenta problemas financeiros, mesmo quatro anos após a renúncia de Josep Maria Bartomeu

Em fevereiro, Joan Laporta disse que, ao respeitar o orçamento, "a era mais sombria da história do Barcelona acabará." Recentemente, ele afirmou que a "transição financeira" para a estabilidade econômica está "cada vez mais próxima."

Laporta mencionou o esforço para reverter a situação herdada de Josep Maria Bartomeu desde que assumiu a presidência em março de 2021. Apesar do otimismo, muitos torcedores do Barça começam a duvidar do progresso, já que o clube ainda não conseguiu registrar Dani Olmo, a poucos dias do fim da janela de transferências.

Além disso, jogadores como Ilkay Gundogan, um dos melhores da última temporada, estão sendo pressionados a sair para equilibrar as contas. Isso faz surgir a dúvida: o Barcelona está realmente avançando ou voltando à estaca zero?

