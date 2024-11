Os resultados que o Grêmio precisa para evitar rebaixamento no Brasileirão 2024 para a Série B 2025

Toda atenção é válida ao Tricolor para afastar o fantasma da zona de rebaixamento; entenda a situação e o que é preciso

O Grêmio segue com o alerta ligado nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Embora, no momento, esteja em 14º e a três pontos distante da zona de rebaixamento, a equipe vem colecionando resultados negativos e vê a incessante briga para fugir do Z4 apertar.

Atlético-GO e Cuiabá já estão matematicamente rebaixados à Série B de 2025. Agora, ao lado do Imortal, ainda têm chances de cair - mesmo que mínimas - Athletico-PR, Atlético-MG, Criciúma, Fluminense, Juventude, RB Bragantino, Vasco e Vitória.

Abaixo, entenda a situação do escapamento do Z4 os resultados que o clube gaúcho precisa atingir caso queira se manter na elite do futebol brasileiro para o ano que vem.