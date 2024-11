Os resultados que o Corinthians precisa no Brasileirão 2024 para se classificar à Libertadores 2025

Timão vive momento decisivo após recuperação no Campeonato Brasileiro, mas ainda depende de combinações para alcançar o objetivo continental

Com uma campanha de recuperação impressionante no segundo turno, o Corinthians transformou um cenário de crise em uma briga acirrada por vaga na Copa Libertadores de 2025. Após passar mais de 10 rodadas na zona de rebaixamento, A equipe comandada por Ramón Díaz embalou uma sequência de seis vitórias consecutivas, deixando para trás a luta contra o rebaixamento e mirando uma competição continental no próximo ano. O bom momento é tão positivo que, agora, sonhar com a principal competição do continente já não é mais inviável.