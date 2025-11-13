A resposta de Cristiano Ronaldo sobre chegar no gol 1000 na final da Copa do Mundo de 2026

Cristiano Ronaldo não mostra sinais de desaceleração diante do gol. O ex-atacante de Manchester United, Real Madrid e Juventus se orgulha de ainda conseguir acompanhar o ritmo do futebol atual. Ao falar sobre manter sua veia artilheira em uma idade que poucos alcançam como profissionais, ele explicou:

“Marcar gols é a coisa mais difícil no futebol. Acho que fui inteligente ao me adaptar ao futebol moderno — física e mentalmente —, aos diferentes contextos de clubes, à seleção, às diferentes ligas. Um jogador realmente inteligente sabe se adaptar às circunstâncias do jogo, e é assim que deve ser. Pensarei assim até me aposentar. É preciso se adaptar — o futebol não é o mesmo de cinco anos atrás. O que diferencia os grandes jogadores é o cérebro, a forma como pensam.”

Embora a aposentadoria ainda não esteja em seus planos imediatos, o craque português admitiu que o dia em que pendurará as chuteiras definitivamente pode chegar “em breve” — revelando também que a Copa do Mundo de 2026 será a última de sua carreira.

Ainda assim, ele tem contrato com o Al Nassr até 2027 e esclareceu: “Sejamos honestos: quando digo ‘em breve’, quero dizer provavelmente em um ou dois anos. Estou aproveitando o momento. Mas quando digo ‘em breve’, não é tão em breve assim, porque ainda dou tudo pelo futebol. Estou nesse esporte há 25 anos, já fiz de tudo. Tenho muitos recordes e estou muito orgulhoso disso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o presente.”