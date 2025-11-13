A resposta de Cristiano Ronaldo sobre chegar no gol 1000 na final da Copa do Mundo de 2026
Metas individuais: artilheiro Cristiano Ronaldo estabelece objetivos pessoais
Tendo conquistado praticamente tudo — com a Copa do Mundo sendo a única exceção — Cristiano Ronaldo agora precisa estabelecer novas metas individuais nesta fase final de sua carreira lendária. Uma delas é alcançar a impressionante marca de 1000 gols, um feito que está bem ao seu alcance.
Considerando o quão artilheiro ele tem sido tanto pelo Al Nassr quanto por Portugal — pela qual já marcou 143 gols — é bem possível que o camisa 7 consolide ainda mais seu legado antes de disputar mais um grande torneio de seleções.
- Getty
Final dos sonhos: Cristiano Ronaldo poderia alcançar 1000 gols na decisão da Copa do Mundo?
Cristiano Ronaldo disputará sua sexta Copa do Mundo e, independentemente de tudo o que já conquistou em nível individual, o eterno craque de 40 anos continua tão faminto por sucesso quanto nunca. Ao longo dos anos, ele escreveu inúmeros “roteiros de Hollywood”, reescrevendo os livros de história do futebol, mas garante não estar obcecado com a ideia de encerrar sua trajetória com um final de conto de fadas em solo americano.
Questionado se o seu milésimo gol poderia acontecer justamente na partida que lhe renderia uma medalha de campeão mundial, ele respondeu: “Você tem assistido a muitos filmes — isso seria perfeito demais. Voltando à realidade, todos esses números me deixam feliz. Uma seleção nunca depende de um único jogador, mas gosto de poder fazer a diferença com gols. Marcar gols é sempre bom, é o meu papel. Quero jogar a próxima Copa do Mundo — caso contrário, não estaria aqui —, mas vamos dar um passo de cada vez. Se isso acontecesse, seria um bom sinal: eu encerraria minha carreira em alta.”
Eterno aos 40: como Cristiano Ronaldo acompanha a evolução dos tempos
Cristiano Ronaldo não mostra sinais de desaceleração diante do gol. O ex-atacante de Manchester United, Real Madrid e Juventus se orgulha de ainda conseguir acompanhar o ritmo do futebol atual. Ao falar sobre manter sua veia artilheira em uma idade que poucos alcançam como profissionais, ele explicou:
“Marcar gols é a coisa mais difícil no futebol. Acho que fui inteligente ao me adaptar ao futebol moderno — física e mentalmente —, aos diferentes contextos de clubes, à seleção, às diferentes ligas. Um jogador realmente inteligente sabe se adaptar às circunstâncias do jogo, e é assim que deve ser. Pensarei assim até me aposentar. É preciso se adaptar — o futebol não é o mesmo de cinco anos atrás. O que diferencia os grandes jogadores é o cérebro, a forma como pensam.”
Embora a aposentadoria ainda não esteja em seus planos imediatos, o craque português admitiu que o dia em que pendurará as chuteiras definitivamente pode chegar “em breve” — revelando também que a Copa do Mundo de 2026 será a última de sua carreira.
Ainda assim, ele tem contrato com o Al Nassr até 2027 e esclareceu: “Sejamos honestos: quando digo ‘em breve’, quero dizer provavelmente em um ou dois anos. Estou aproveitando o momento. Mas quando digo ‘em breve’, não é tão em breve assim, porque ainda dou tudo pelo futebol. Estou nesse esporte há 25 anos, já fiz de tudo. Tenho muitos recordes e estou muito orgulhoso disso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o presente.”
- Getty
Cristiano Ronaldo jogará a Euro 2028? Craque português responde
Com o fogo competitivo de Cristiano Ronaldo ainda ardendo — e muitos apostando que ele continuará jogando além dos 42 anos —, há quem acredite que ele possa brilhar em mais uma Eurocopa, depois de ter conquistado o título com Portugal em 2016. Quando questionado sobre essa possibilidade, o craque respondeu:
“O importante agora é focar neste torneio. A seleção está aqui para disputar a Copa do Mundo. É outra competição muito importante para o país, para os jogadores e também para mim — todo o resto não é relevante neste momento. Agora é hora de aproveitar.”
A Euro 2028 será realizada no Reino Unido e na Irlanda. Cristiano Ronaldo guarda boas lembranças da Inglaterra, após suas duas passagens pelo Manchester United em Old Trafford, e agora se prepara para encarar a seleção irlandesa nesta quinta-feira, enquanto Portugal busca assegurar a classificação automática para a Copa do Mundo do próximo verão.