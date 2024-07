Reforma de São Januário: nova capacidade, quem paga, duração das obras e outros detalhes dos trabalhos no estádio do Vasco

Detalhes sobre a reforma do estádio, financiamento, prazos e implicações para o Cruz-maltino e seus torcedores

A reforma do estádio de São Januário está prestes a se tornar uma realidade, trazendo mudanças significativas tanto na infraestrutura quanto na capacidade de receber torcedores.

Esse projeto ambicioso, que inclui a venda do direito de construir em outros locais da cidade, promete não apenas transformar a infraestrutura do estádio, mas também trazer benefícios econômicos significativos para o clube e para as comunidades vizinhas.

Entenda os principais aspectos dessa transformação a seguir, com a GOAL.

