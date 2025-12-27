O recorde quebrado por Endrick no Lyon antes mesmo de jogar
Endrick a caminho da França
Na semana passada, o Lyon chegou a um acordo com o Real Madrid para contratar Endrick por empréstimo até o fim da temporada. Após as saídas dos atacantes Alexandre Lacazette e Georges Mikautadze no verão europeu, o time da Ligue 1 precisava de reforços ofensivos, e encontrou isso no jovem revelado pelo Palmeiras. Quando o anúncio foi feito, o atacante, que vestirá a camisa 9, celebrou em publicação nas redes do Lyon: “O Natal chegou mais cedo!” Endrick, que disputou apenas quatro partidas em todas as competições pelo time comandado por Xabi Alonso nesta temporada, espera começar com tudo no futebol francês, onde sua chegada gerou grande expectativa.
Endrick quebra a internet
Segundo a RMC Sport, o post do Lyon no Instagram anunciando a contratação de Endrick ultrapassou 17 milhões de visualizações e é o mais visto da história do clube. Para efeito de comparação, o recorde anterior era de um vídeo envolvendo Tyler Morton, contratado junto ao Liverpool nesta janela do início da temporada europeia, que não chegou a três milhões de views. Caso Endrick brilhe em campo, outros recordes podem cair nas próximas semanas e meses.
Ao confirmar o empréstimo, o Lyon escreveu em seu site oficial: “Com apenas 19 anos, Endrick chega ao Lyon já com experiência sólida no mais alto nível e uma maturidade construída em ambientes competitivos exigentes. Seu perfil ofensivo, impacto em áreas decisivas e energia são grandes trunfos para a equipe nesta segunda metade da temporada, que ainda tem muitos objetivos a alcançar.”
O clube também o descreveu como “um dos talentos mais promissores de sua geração” e agradeceu ao Real Madrid pela viabilização do acordo. “O Olympique Lyonnais tem o prazer de receber Endrick, que se integrará ao elenco profissional a partir de 29 de dezembro, e agradece ao Real Madrid pela qualidade das conversas e pela cooperação que tornaram sua chegada possível.”
Opiniões diferentes sobre a transferência
Enquanto Vinícius Júnior desejou sorte ao compatriota no Lyon, o ídolo do clube francês Sidney Govou demonstrou dúvidas sobre o negócio.
Vini escreveu no Instagram: “Meu mano Bob! Muita sorte! Te esperamos por aqui em breve.”
Já Govou levantou questionamentos sobre o pouco tempo de jogo de Endrick no Real Madrid: “Ninguém conhece Endrick o suficiente para saber do que ele é capaz, mesmo sendo claramente um bom jogador. Mas é preciso ter cuidado: um reserva que nunca joga geralmente indica um problema. Endrick terá objetivos individuais que talvez não estejam alinhados com os objetivos coletivos do time, e é isso que me incomoda.”
O que vem a seguir para Endrick?
Como confirmado pelo Lyon, Endrick se apresentará ao elenco principal para treinos na próxima segunda-feira (29), mas ainda terá de esperar um pouco para estrear oficialmente. Isso porque ele não foi inscrito a tempo para o confronto do dia 3 de janeiro contra o Monaco. A tendência é que seus primeiros minutos pelo clube aconteçam no duelo contra o Lille, pelas oitavas de final da Copa da França, oito dias depois. Atualmente, o Lyon ocupa a quinta colocação da Ligue 1, dez pontos atrás do surpreendente líder Lens e nove do Paris Saint-Germain, atual campeão europeu e francês, após 16 rodadas. Uma vitória sobre o Monaco pode reduzir a distância para o Lille, quarto colocado, caso os resultados ajudem.