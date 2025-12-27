O recorde quebrado por Endrick no Lyon antes mesmo de jogar

Segundo a RMC Sport, o post do Lyon no Instagram anunciando a contratação de Endrick ultrapassou 17 milhões de visualizações e é o mais visto da história do clube. Para efeito de comparação, o recorde anterior era de um vídeo envolvendo Tyler Morton, contratado junto ao Liverpool nesta janela do início da temporada europeia, que não chegou a três milhões de views. Caso Endrick brilhe em campo, outros recordes podem cair nas próximas semanas e meses.

Ao confirmar o empréstimo, o Lyon escreveu em seu site oficial: “Com apenas 19 anos, Endrick chega ao Lyon já com experiência sólida no mais alto nível e uma maturidade construída em ambientes competitivos exigentes. Seu perfil ofensivo, impacto em áreas decisivas e energia são grandes trunfos para a equipe nesta segunda metade da temporada, que ainda tem muitos objetivos a alcançar.”

O clube também o descreveu como “um dos talentos mais promissores de sua geração” e agradeceu ao Real Madrid pela viabilização do acordo. “O Olympique Lyonnais tem o prazer de receber Endrick, que se integrará ao elenco profissional a partir de 29 de dezembro, e agradece ao Real Madrid pela qualidade das conversas e pela cooperação que tornaram sua chegada possível.”