Recopa Sul-Americana 2026: quando é, estádios, classificados, onde assistir ao vivo e mais dos jogos

A Recopa Sul-Americana 2026 já tem datas definidas e promete ser um dos primeiros grandes eventos do calendário internacional do futebol no próximo ano. O torneio coloca frente a frente os campeões das duas principais competições da América do Sul. Nesta edição, o embate será entre Flamengo e Lanús, em dois jogos programados para fevereiro.

A competição é organizada pela Conmebol e serve como uma espécie de “supercopa” continental, abrindo a temporada de confrontos decisivos no continente. Para além do troféu, a Recopa também carrega importância financeira, além de ser um termômetro para os clubes logo no início do ano.

A seguir, você confere um guia completo, com tudo o que precisa saber sobre a Recopa Sul-Americana 2026.