Bruna Lima

Recopa Sul-Americana 2026: quando é, estádios, classificados, onde assistir ao vivo e mais dos jogos

Confronto internacional entre campeões do continente abre o calendário da temporada

A Recopa Sul-Americana 2026 já tem datas definidas e promete ser um dos primeiros grandes eventos do calendário internacional do futebol no próximo ano. O torneio coloca frente a frente os campeões das duas principais competições da América do Sul. Nesta edição, o embate será entre Flamengo e Lanús, em dois jogos programados para fevereiro.

A competição é organizada pela Conmebol e serve como uma espécie de “supercopa” continental, abrindo a temporada de confrontos decisivos no continente. Para além do troféu, a Recopa também carrega importância financeira, além de ser um termômetro para os clubes logo no início do ano.

A seguir, você confere um guia completo, com tudo o que precisa saber sobre a Recopa Sul-Americana 2026.

  • Quando é a Recopa Sul-Americana?

    Ida: Lanús  x  Flamengo

    La Fortaleza - quinta-feira (19/02), 21h30 (de Brasília)

    Volta: Flamengo x Lanús

    Maracanã - quinta-feira (26/02), 21h30 (de Brasília)

    A Recopa Sul-Americana é disputada anualmente entre o campeão da Copa Libertadores e o vencedor da Copa Sul-Americana da temporada anterior. O formato é simples e direto: dois jogos, ida e volta, com mando de campo alternado. Em caso de empate no placar agregado,a decisão segue para a prorrogação, disputada em dois tempos extras. Se a igualdade persistir após o tempo adicional, o campeão é conhecido na disputa de pênaltis.

  • Flamengo x Lanús: quem são os classificados da Recopa 2026

    O confronto da Recopa Sul-Americana 2026 será entre o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Lanús, vencedor da Copa Sul-Americana.

    O Flamengo disputará a Recopa pela terceira vez em sua história. O clube conquistou o título em 2020, ao superar o Independiente del Valle, e ficou com o vice-campeonato em 2023, novamente diante dos equatorianos. Já o Lanús chega à sua segunda participação: em 2014, acabou com o vice após perder a decisão para o Atlético-MG.

