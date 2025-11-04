Real Madrid teria decidido vender Vinícius Junior após "chilique" em substituição contra o Barcelona
Real Madrid decide vender Vinícius após desentendimento no El Clásico
O Real Madrid está se preparando para se separar de Vinicius após a mais recente controvérsia do brasileiro reacender tensões dentro do clube. Segundo o Sport Bild, a decisão foi tomada após a reação explosiva do ponta durante a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona no final de outubro, quando ele protestou furiosamente contra a substituição feita por Xabi Alonso. O clube, insistindo na disciplina, exigiu um pedido de desculpas tanto público quanto privado.
O que piorou a situação foi um artigo do The Athletic, publicado no mesmo dia do pedido de desculpas de Vinícius, que criticava a liderança e disciplina de Xabi Alonso. O texto citava uma fonte anônima próxima à equipe dizendo que Alonso “pensa que é Pep Guardiola, mas até agora ele é apenas Xabi”. O relatório, supostamente ligado a pessoas próximas de Vinícius, irritou a hierarquia do clube.
Durante anos, Florentino Pérez apoiou o brasileiro, vendo-o como uma pedra angular a longo prazo para o futuro do Real Madrid. Mas desta vez, a paciência do presidente parece ter se esgotado. Após inúmeras questões extracampo e comportamento inadequado, a relação entre jogador e clube está supostamente além de qualquer reparo.
- AFP
Pérez se distancia de Vinícius
Aparentemente, o forte vínculo entre Vini Jr e Florentino Pérez esfriou dramaticamente. Conhecido por defender publicamente seus atletas, o presidente agora parece determinado a mostrar que "nenhum de seus jogadores é maior que o clube".
O ponto de ruptura teria ocorrido quando o jogador de 25 anos desobedeceu às instruções da equipe na vitória por 4 a 0 sobre o Valencia, insistindo em cobrar um pênalti destinado a Kylian Mbappé, e falhou. Xabi Alonso admitiu mais tarde que "isso o incomodou", antes de substituir o ponta mais uma vez. Para Pérez, a repetida insubordinação e a falta de disciplina enviaram uma mensagem clara de que era hora de uma ação decisiva.
Internamente, o clube espanhol concorda que Vinícius será vendido na janela de julho de 2026. Apesar disso, o Real Madrid está supostamente ainda planejando estender temporariamente o contrato de Vinícius para manter seu valor de mercado; o clube teme que outros episódios de má conduta possam reduzir seu valor no mercado de transferências. A extensão, portanto, é um movimento estratégico para resguardar uma potencial venda de € 150 milhões (aproximadamente R$ 930 milhões).
Potencial reforço e tensões internas
A especulação sobre substituições já começou e Erling Haaland é visto como a contratação dos sonhos caso Vinícius deixe o time. O atacante norueguês está em ótima fase e já marcou 17 gols em apenas 13 jogos pelo clube nesta temporada. Sua contribuição tem sido crucial na recente melhora de desempenho do City, com o time de Pep Guardiola subindo para o segundo lugar na Premier League após vencer quatro dos últimos cinco jogos.
O atacante, que assinou um novo contrato de longo prazo no início deste ano, está supostamente interessado em conquistar mais troféus importantes, especialmente a Liga dos Campeões, e relatórios sugerem que uma cláusula de recisão em seu contrato poderia facilitar sua saída.
Segundo o jornalista Jorge Picon, o interesse de Haaland no Real Madrid é genuíno e duradouro. Falando ao El Desmarque, ele disse que Haaland "gostaria muito de jogar pelo Real Madrid" e que uma cláusula de recisão (que ainda não existe) pode aumentar suas esperanças de realizar a mudança para a capital espanhola. A perspectiva de tal acordo ser concretizado pode estar ligada à situação de Vinícius.
O Real Madrid há muito admira Haaland e está, supostamente, monitorando de perto qualquer desenvolvimento no City. Caso as negociações de renovação de Vinícius emperrem, a porta poderia se abrir para os Merengues perseguirem o finalizador mais letal da Premier League.
Embora o futuro de Vinícius pareça cada vez mais incerto, Xabi Alonso tem lidado com a situação com contenção. Apesar da clara tensão, ambas as partes se reuniram desde então para resolver suas diferenças. A mídia espanhola reportou que Vinícius se desculpou com Alonso e a equipe, e o treinador o reintegrou ao elenco, visando preservar a estabilidade durante a disputa pelos títulos de La Liga e Liga dos Campeões na atual temporada.
No entanto, confiança de Alonso permanece abalada, já que ele é um treinador conhecido por sua disciplina rígida e precisão tática, e que valoriza a harmonia e o compromisso. A crítica vazada comparando-o a Guardiola, supostamente vinda do entorno de Vinícius, tornou a situação difícil de ignorar. Publicamente, o espanhol escolheu focar no futebol, sabendo que qualquer escalonamento poderia perturbar a excelente forma do Real Madrid nesta temporada.
- Getty Images
Em meio à turbulência nos bastidores, o foco permanece dentro de campo
O Real Madrid atualmente lidera a La Liga com 30 pontos e perdeu apenas uma vez na temporada 2025/26. Vinícius continua a ser uma parte integral do ataque madridista, mas a evolução tática de Xabi Alonso e a chegada de Kylian Mbappé fizeram seu papel ser menos central do que em temporadas anteriores, aumentando ainda mais sua frustração.
Por enquanto, Vini continua a desempenhar um papel ativo enquanto o Real Madrid busca a glória doméstica e europeia. No entanto, o relacionamento entre jogador, treinador e presidente permanece tenso nos bastidores. O atacante brasileiro pode terminar a temporada, mas a decisão dos principais dirigentes do clube sugere uma separação inevitável no futuro.
Os próximos jogos do Real Madrid, incluindo o confronto da Liga dos Campeões contra o Liverpool em Anfield, na terça-feira, testarão não apenas seu desempenho, mas sua unidade. O vestiário precisará de estabilidade enquanto Xabi Alonso equilibra sucesso com disciplina.