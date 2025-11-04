Real Madrid teria decidido vender Vinícius Junior após "chilique" em substituição contra o Barcelona

A especulação sobre substituições já começou e Erling Haaland é visto como a contratação dos sonhos caso Vinícius deixe o time. O atacante norueguês está em ótima fase e já marcou 17 gols em apenas 13 jogos pelo clube nesta temporada. Sua contribuição tem sido crucial na recente melhora de desempenho do City, com o time de Pep Guardiola subindo para o segundo lugar na Premier League após vencer quatro dos últimos cinco jogos.

O atacante, que assinou um novo contrato de longo prazo no início deste ano, está supostamente interessado em conquistar mais troféus importantes, especialmente a Liga dos Campeões, e relatórios sugerem que uma cláusula de recisão em seu contrato poderia facilitar sua saída.

Segundo o jornalista Jorge Picon, o interesse de Haaland no Real Madrid é genuíno e duradouro. Falando ao El Desmarque, ele disse que Haaland "gostaria muito de jogar pelo Real Madrid" e que uma cláusula de recisão (que ainda não existe) pode aumentar suas esperanças de realizar a mudança para a capital espanhola. A perspectiva de tal acordo ser concretizado pode estar ligada à situação de Vinícius.

O Real Madrid há muito admira Haaland e está, supostamente, monitorando de perto qualquer desenvolvimento no City. Caso as negociações de renovação de Vinícius emperrem, a porta poderia se abrir para os Merengues perseguirem o finalizador mais letal da Premier League.

Embora o futuro de Vinícius pareça cada vez mais incerto, Xabi Alonso tem lidado com a situação com contenção. Apesar da clara tensão, ambas as partes se reuniram desde então para resolver suas diferenças. A mídia espanhola reportou que Vinícius se desculpou com Alonso e a equipe, e o treinador o reintegrou ao elenco, visando preservar a estabilidade durante a disputa pelos títulos de La Liga e Liga dos Campeões na atual temporada.

No entanto, confiança de Alonso permanece abalada, já que ele é um treinador conhecido por sua disciplina rígida e precisão tática, e que valoriza a harmonia e o compromisso. A crítica vazada comparando-o a Guardiola, supostamente vinda do entorno de Vinícius, tornou a situação difícil de ignorar. Publicamente, o espanhol escolheu focar no futebol, sabendo que qualquer escalonamento poderia perturbar a excelente forma do Real Madrid nesta temporada.