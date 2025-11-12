Real Madrid se aproxima de fechar empréstimo de Endrick e deixa Manchester United mais distante
Lyon supera o Manchester United na disputa por Endrick
De acordo com o Globo Esporte, o Real aprovou um acordo após longas negociações com o Lyon. Os gigantes franceses estão atualmente em sétimo lugar na Ligue 1 sob o comando de Paulo Fonseca e venceram a concorrência de Manchester United e Aston Villa, que estavam explorando ofertas de empréstimo pelo brasileiro. Os Red Devils queriam trazer atacante ex-Palmeiras depois que Benjamin Sesko se machucou, mas sua abordagem veio tarde demais, e Endrick já tinha tomado sua decisão. O adolescente vê o Lyon como uma plataforma para redescobrir sua boa forma, com minutos regulares e um papel de titular que poderia potencialmente reacender suas esperanças de fazer parte da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.
Quando os Merengues garantiram a contratação de Endrick em 2022, por um acordo que poderia chegar a € 60 milhões (R$ 367 milhões) com bônus, ele foi considerado a próxima grande sensação do Brasil, seguindo os passos de Vinícius Jr. e Rodrygo. No entanto, sua transição para a Europa não ocorreu como planejado. Em sua temporada de estreia sob o comando de Carlo Ancelotti, ele mostrou lampejos de brilho, marcando sete gols em 37 partidas, mas sua segunda campanha foi prejudicada por lesões e competição dentro do elenco. Um problema no tendão forçou-o a perder o Mundial de Clubes e os primeiros meses da temporada, e assim que ele recuperou sua forma física, Xabi Alonso já havia se concentrado em nomes mais estabelecidos em seu elenco. Para colocar as coisas em perspectiva, Endrick conseguiu apenas 11 minutos em campo na temporada 2025/26, com sua única participação vindo na vitória por 4 a 0 sobre o Valencia, em setembro.
"Claro, eu gostaria que ele já tivesse jogado", admitiu o técnico do Real Madrid. "Mas as situações em nossas partidas recentes têm sido muito apertadas desde que Endrick voltou. Espero que ele consiga esses minutos em breve. Ele está treinando bem, está pronto, mas o momento certo tem que chegar."
Quais são os detalhes do contrato de empréstimo para Endrick?
A transferência para o Lyon será concretizada mais perto da janela de janeiro. Ambos os clubes concordaram em inserir uma cláusula de retorno no meio da temporada, permitindo que o Real Madrid traga Endrick de volta se uma crise de lesões afetar os gigantes espanhóis. Acredita-se que as negociações tenham começado em meados de outubro, e, segundo fontes próximas ao jogador, o próprio Endrick estava ansioso para fazer a mudança. Ele já começou a procurar casas em Lyon, o que indica que os termos pessoais foram acordados e apenas a papelada oficial precisa ser concluída. Para o Lyon, isso está sendo considerado uma grande conquista. Os homens de Fonseca têm tido dificuldades para marcar gols nesta temporada, com o atacante tcheco Pavel Sulc sendo o líder da tabela de artilheiros da equipe, apesar de que marcou apenas cinco gols.
Real Madrid acredita em Endrick a longo prazo
O Real Madrid não tem intenção de se separar permanentemente de Endrick. O clube vê a mudança para o Lyon como parte do seu plano de crescimento, semelhante ao modo como lidaram com o desenvolvimento inicial de Dani Carvajal quando ele foi emprestado ao Bayer Leverkusen. O diretor esportivo Juni Calafat, que liderou a transferência original do Palmeiras, continua convencido de que Endrick realizará seu potencial na Espanha. O Real Madrid havia inicialmente preferido emprestá-lo dentro da La Liga, o que facilitaria sua integração no elenco de Xabi Alonso. Além disso, o atacante está a apenas seis meses de obter o passaporte espanhol, o que foi outra razão para buscar um clube na Espanha. Mas Endrick pressionou por uma mudança para o exterior, priorizando um clube que pudesse lhe oferecer titularidade consistente. Carlo Ancelotti, que agora é o técnico da seleção brasileira, mencionou que Endrick precisa acumular minutos para ganhar novas chances com a camisa amarela.
"É importante para o Endrick voltar a jogar", disse o técnico italiano em uma entrevista à Placar. “Conversei com ele no início da temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem. Ele precisa pensar com seu time sobre o que é melhor, conversar com o clube e decidir o que lhe convém."
Um novo capítulo para o talento brasileiro
Para Endrick, essa mudança pode ser um momento decisivo em sua carreira. O Lyon oferece um palco longe do destaque e das pressões que vêm com o uso da icônica camisa branca dos Merengues. É um clube onde ele pode redescobrir seu bom futebol com tempo de jogo regular, e se tudo correr bem, o jovem brasileiro retornará à Espanha ao final da temporada rejuvenescido, já que não há cláusula de compra no acordo de empréstimo, e pronto para reivindicar seu lugar no time titular do Real Madrid.