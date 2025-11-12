Real Madrid se aproxima de fechar empréstimo de Endrick e deixa Manchester United mais distante

De acordo com o Globo Esporte, o Real aprovou um acordo após longas negociações com o Lyon. Os gigantes franceses estão atualmente em sétimo lugar na Ligue 1 sob o comando de Paulo Fonseca e venceram a concorrência de Manchester United e Aston Villa, que estavam explorando ofertas de empréstimo pelo brasileiro. Os Red Devils queriam trazer atacante ex-Palmeiras depois que Benjamin Sesko se machucou, mas sua abordagem veio tarde demais, e Endrick já tinha tomado sua decisão. O adolescente vê o Lyon como uma plataforma para redescobrir sua boa forma, com minutos regulares e um papel de titular que poderia potencialmente reacender suas esperanças de fazer parte da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Quando os Merengues garantiram a contratação de Endrick em 2022, por um acordo que poderia chegar a € 60 milhões (R$ 367 milhões) com bônus, ele foi considerado a próxima grande sensação do Brasil, seguindo os passos de Vinícius Jr. e Rodrygo. No entanto, sua transição para a Europa não ocorreu como planejado. Em sua temporada de estreia sob o comando de Carlo Ancelotti, ele mostrou lampejos de brilho, marcando sete gols em 37 partidas, mas sua segunda campanha foi prejudicada por lesões e competição dentro do elenco. Um problema no tendão forçou-o a perder o Mundial de Clubes e os primeiros meses da temporada, e assim que ele recuperou sua forma física, Xabi Alonso já havia se concentrado em nomes mais estabelecidos em seu elenco. Para colocar as coisas em perspectiva, Endrick conseguiu apenas 11 minutos em campo na temporada 2025/26, com sua única participação vindo na vitória por 4 a 0 sobre o Valencia, em setembro.

"Claro, eu gostaria que ele já tivesse jogado", admitiu o técnico do Real Madrid. "Mas as situações em nossas partidas recentes têm sido muito apertadas desde que Endrick voltou. Espero que ele consiga esses minutos em breve. Ele está treinando bem, está pronto, mas o momento certo tem que chegar."