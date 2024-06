O Real Madrid pode se recusar a disputar o novo Mundial de Clubes da Fifa em 2025?

Fala de Ancelotti gerou polêmica sobre a participação do atual campeão da Champions League no novo torneio da Fifa

Uma afirmação do treinador Carlo Ancelotti agitou a mídia esportiva na manhã desta segunda-feira (10), criando a possibilidade de o Real Madrid se recusar a participar do novo Mundial de Clubes da Fifa em 2025.

Atual campeão da Liga dos Campeões da Europa e um dos primeiros garantidos no torneio desde o início das qualificações, o Real ficaria de fora da competição por controvérsias financeiras da entidade com os clubes. A alegação inicial foi de que a Fifa estaria subestimando os participantes pela baixa premiação - € 20 milhões (R$ 115 milhões) - e que, além do time de Ancelotti, outros ainda desistiriam do Mundial.

No entanto, horas depois, a polêmica foi resolvida pelo clube e pelo treinador italiano, com comunicado oficial emitido e esclarecimento de Carlo Ancelotti nas redes sociais. Confira abaixo tudo que rolou e se, afinal, o Real Madrid jogará ou não o novo Mundial de Clubes da Fifa em 2025.

