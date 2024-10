Com a conquista do meio-campista do Manchester City, a France Football humilhou ainda mais os merengues do que o Barcelona fez no El Clásico

Toni Kroos simplesmente não entende. Ele não compreende por que a Bola de Ouro é tão importante. Curioso, considerando que ele jogou pelo Real Madrid por uma década... O agora aposentado alemão deveria estar bem ciente do peso desse prêmio. Ainda assim, antes da cerimônia deste ano, ele declarou que pouco importava quem levaria o troféu. Quando surgiu a notícia de que seu antigo clube estava boicotando o evento após rumores de que Vinicius Jr não seria coroado “o melhor do mundo”, Kroos ficou surpreso e argumentou que esses títulos e adereços “não têm espaço” no futebol. Agora, imagine o futebol sem a Bola de Ouro... Jogadores, imprensa e torcedores focando apenas em troféus de equipe – seria terrivelmente monótono, não? Quase como se acabassem com o ritual dos sorteios da Champions League – um pensamento assustador! Apesar de Kroos e outros defenderem uma visão contrária, já ficou claro há muito tempo que, embora o futebol seja, em essência, um esporte coletivo, hoje em dia gira em torno das conquistas individuais – e não há prêmio mais cobiçado do que a Bola de Ouro. É a honra máxima, mais impactante que qualquer sucesso compartilhado. O Real Madrid, então, fez bem em boicotar a cerimônia em Paris, ainda mais após sentir-se desrespeitado pela organização da France Football, quase tanto quanto no clássico de sábado contra o Barcelona... Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱 Mais artigos abaixo