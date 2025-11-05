Raphinha é ignorado no time de 2025 do FIFPRO e rebate destacando conquistas da temporada
Desabafo após ser ignorado pelo FIFPRO
Raphinha não levou a omissão da seleção do ano da FIFPRO de forma leve. Poucas horas após a divulgação da escalação, o ponta do Barcelona inundou seu Instagram com uma enxurrada de postagens, em seus Stories, celebrando sua impressionante campanha de 2024/25, uma que muitos fãs e especialistas acreditam que merecia maior reconhecimento.
O jogador de 28 anos destacou seus marcos pessoais, desde prêmios individuais até atuações decisivas em jogos. Entre elas estavam clipes de seus 34 gols, 25 assistências e um vídeo com melhores momentos da campanha do triplete doméstico do Barça, a primeira na história do clube. A montagem foi um lembrete nada sutil do ano que redefiniu sua carreira. A escalação do FIFPRO, votada por jogadores de todo o mundo, excluiu Raphinha, apesar de seus números recordes na carreira e um prêmio de Jogador da Temporada no Campeonato Espanhol.
instagram/raphinha
Temporada de recordes
Poucos jogadores no futebol mundial desfrutaram de um ano tão completo quanto Raphinha, na última temporada. Considerando todas as competições, ele contribuiu com 59 gols e assistências, um nível de desempenho raramente visto desde a era Messi/Cristiano Ronaldo na Espanha.
No Campeonato Espanhol, o brasileiro esteve diretamente envolvido em 29 gols, conquistando o prêmio de Jogador da Temporada da divisão e levando o Barcelona ao título nacional. Seu impacto na Europa foi ainda mais notável, registrando 22 participações em gols na Champions League, seu melhor desempenho individual na história do torneio.
Ele também brilhou quando mais importava: quatro gols e três assistências contra o Real Madrid em quatro vitórias no Clássico, um hat-trick contra o Bayern de Munique e um gol contra a Inter de Milão nas semifinais. Pela seleção brasileira, foram cinco participações em gol no período.
No entanto, apesar de suas conquistas, seu nome estava ausente da lista da FIFPRO, uma omissão que destacou a natureza frequentemente subjetiva de tais prêmios e deixou Raphinha determinado a provar seus críticos errados mais uma vez.
instagram/raphinha
Raphinha fala sobre o resultado do Ballon d’Or
Em uma entrevista franca com GQ Hype, Raphinha refletiu sobre terminar em quinto na corrida pela Bola de Ouro de 2025, chamando isso tanto de uma honra quanto de um revés pessoal. “Quando você se dedica tanto, trabalha duro todos os dias e sente que teve uma temporada incrível, você naturalmente espera estar entre os melhores”, disse ele. “Terminar em quinto foi uma honra, claro, mas minhas expectativas eram mais altas.”
Apesar da desconsideração, a estrela do Barça afirmou que se sente em paz com sua forma atual e maturidade como jogador. “O que torna este momento tão único é a combinação de crescimento técnico, experiência acumulada e equilíbrio mental”, explicou Raphinha. “Hoje sinto que posso jogar com mais liberdade, ler o jogo melhor e lidar com a pressão de uma maneira mais madura.”
"Lamine é como família"
Raphinha também esclareceu seu relacionamento com o jovem companheiro de equipe Lamine Yamal, rejeitando os rumores de tensão entre os dois. “Essa rivalidade simplesmente não existe. O que realmente existe entre nós é um desejo mútuo de dar o nosso melhor, de nos impulsionarmos e de ajudar a equipe,” ele disse. “Fora de campo, nosso relacionamento é muito forte. Lamine é como família.”
O jogador de 28 anos também olhou além do futebol de clubes, reafirmando seu desejo de alcançar o título mundiall com o Brasil. “Vencer a Copa do Mundo com o Brasil seria o maior sonho da minha carreira. Eu cresci jogando descalço nas ruas da Restinga, sonhando em representar meu país, é uma honra e uma enorme responsabilidade. Futebol no Brasil é como uma religião.”
- Getty Images Sport
Focado na recuperação e na visão de longo prazo do Barça
Atualmente afastado por uma lesão no músculo posterior da coxa, Raphinha continua determinado a voltar mais forte e a continuar sua trajetória ascendente no Barcelona. Apesar das especulações sobre futuras transferências, ele reafirmou sua lealdade aos gigantes catalães e seu sonho de deixar um legado no Camp Nou.
“Eu adoraria me aposentar no Barça e deixar minha marca no clube. Mas o futebol é imprevisível, então tento viver no presente e dar o meu melhor todos os dias com esta camisa.”
Com o Barcelona visando fechar a lacuna no topo do Campeonato Espanhol e avançar nas fases eliminatórias da Champions League, os blaugrana contarão com a liderança e experiência de Raphinha assim que ele retornar.