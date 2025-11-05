Raphinha é ignorado no time de 2025 do FIFPRO e rebate destacando conquistas da temporada

Poucos jogadores no futebol mundial desfrutaram de um ano tão completo quanto Raphinha, na última temporada. Considerando todas as competições, ele contribuiu com 59 gols e assistências, um nível de desempenho raramente visto desde a era Messi/Cristiano Ronaldo na Espanha.

No Campeonato Espanhol, o brasileiro esteve diretamente envolvido em 29 gols, conquistando o prêmio de Jogador da Temporada da divisão e levando o Barcelona ao título nacional. Seu impacto na Europa foi ainda mais notável, registrando 22 participações em gols na Champions League, seu melhor desempenho individual na história do torneio.

Ele também brilhou quando mais importava: quatro gols e três assistências contra o Real Madrid em quatro vitórias no Clássico, um hat-trick contra o Bayern de Munique e um gol contra a Inter de Milão nas semifinais. Pela seleção brasileira, foram cinco participações em gol no período.

No entanto, apesar de suas conquistas, seu nome estava ausente da lista da FIFPRO, uma omissão que destacou a natureza frequentemente subjetiva de tais prêmios e deixou Raphinha determinado a provar seus críticos errados mais uma vez.

