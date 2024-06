Ranking da Fifa atualizado: Brasil assume quarto lugar

Bom início com Dorival Júnior faz seleção brasileira subir uma posição

A lista das melhores seleções masculinas, definidas pela Fifa, continua mudando e crescendo conforme os anos se passam. O modo de análise de cada país, que tem a pontuação utilizada para o ranking, foi alterado diversas vezes, mas o último, de 2018, é a regra atual considerada pela entidade.

Ao todo, 210 seleções estão presentes no ranking, que define o que vale ser observado em cada uma delas para que estejam em sua respectiva posição: os resultados obtidos nas partidas por cada seleção no intervalo definido, sejam amistosos, partidas eliminatórias ou torneios oficiais. Eles somam ou deduzem pontos de cada equipe – e, vale lembrar, a posição do adversário no ranking também determina a variação de pontos no cálculo. Atualmente, a seleção pior colocada é a de San Marino, com 739.64 pontos.

Os bons resultados conquistados neste início de trabalho com Dorival Júnior mantiveram a seleção brasileira bem classificada na lista, fazendo-a subir para o quarto lugar.

Veja abaixo, as 50 seleções mais bem colocadas no ranking da maior entidade do futebol.

*Atualizado em 20 de junho de 2024

