O ranking dos 25 melhores jogadores africanos do século 21

A África deu ao mundo alguns dos maiores jogadores de futebol deste século, mas quem são os verdadeiros ícones dessa geração?

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Mais artigos abaixo

O futebol africano atingiu um novo patamar desde o início do milênio, com jogadores do continente se destacando nas melhores e mais competitivas equipes do mundo.

As estrelas africanas também protagonizaram alguns dos momentos mais icônicos e marcantes da história do futebol. Roger Milla e George Weah iniciaram a revolução nos anos 1990, e seus legados continuam vivos nas gerações atuais.

Mas quem são os melhores jogadores africanos de todos os tempos? Quem merece a maior adoração do público? Para marcar o quarto do século 21, a GOAL classificou os 25 maiores nomes até o momento.