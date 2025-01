Raheem Sterling é a pior contratação da temporada! Eterna promessa não tem lugar em Arsenal ou Chelsea, e seus dias na Premier League podem estar perto do fim

O ex-astro do Manchester City está fazendo hora extra no Emirates Stadium, e sua carreira corre sério risco de acabar

"É um encaixe perfeito para mim estar em um clube de futebol como este", disse Raheem Sterling ao se juntar ao Arsenal por empréstimo do Chelsea no último dia da janela de transferências do verão europeu de 2024. Na época, era difícil discordar. Afinal, Sterling estava se reunindo com Mikel Arteta, ex-assistente do Manchester City, que havia ajudado Pep Guardiola a tirar o melhor do atacante durante sua passagem pelo Etihad Stadium entre 2017 e 2019.

Arteta, desde sua chegada ao Arsenal, tem implementado um plano tático semelhante ao de Guardiola, o que parecia ideal para Sterling redescobrir sua melhor forma após duas temporadas frustrantes no Chelsea. Para citar um famoso meme de Gary Neville: "Este era o óbvio. Este era o garantido, este era o que não podia falhar."

Mas falhou — e espetacularmente. Agora, já passamos do ponto médio da temporada 2024/25, e Sterling foi titular em apenas sete jogos pelo Arsenal. Ele marcou apenas uma vez, em uma vitória na terceira rodada da Carabao Cup contra o Bolton Wanderers, e tem uma única assistência na Premier League.

Com isso, é seguro afirmar que Sterling não tem mais futuro no Arsenal, nem no Chelsea. Seus dias na Premier League podem estar contados, pois, em sua atual condição, o jogador de 30 anos simplesmente não parece mais capaz de competir no mais alto nível.