Rafael Nadal defende Xabi Alonso no Real Madrid: "Vinícius Junior precisa entender quem é que manda"

Em meio à crise em andamento, a mídia espanhola sugere que Xabi Alonso perdeu o apoio de uma parte significativa do vestiário do Real Madrid. Jornalistas destacaram a reação irritada de Vinícius ao ser substituído durante o último El Clásico como um possível ponto de virada, com alguns alegando que o brasileiro agora mantém apenas uma relação “estritamente profissional” com o ex-técnico do Bayer Leverkusen.

Falando ao Movistar+ na segunda-feira, um dos maiores tenistas de todos os tempos, Nadal, que é um ávido torcedor do Real Madrid, comentou sobre os recentes rumores de um desentendimento entre Vinícius e Alonso. Ele explicou como a dupla pode superar seus supostos problemas.

“Eu acho que pode ser resolvido através do diálogo, com todos na mesma página", disse Nadal. "Acredito que Vini precisa entender quem está no comando e respeitar essa autoridade, e também o clube, dado o que significa ser um jogador do Real Madrid. Mas eu acho que ele está fazendo o melhor, e aquelas coisas que vêm dele, que às vezes não são bem recebidas, podem ser corrigidas através do diálogo e uma consciência de que as coisas podem ser melhoradas.

“A primeira pessoa que precisa querer explorar esse caminho de melhoria tem que ser ele. Quando o ouço falar em entrevistas, dizendo que quer melhorar em todos os aspectos, acho que ele precisa encontrar aliados fortes, e estou convencido de que o Real Madrid terá as pessoas certas, e ele estará lá para aconselhá-lo.

“O princípio básico é querer fazê-lo. E o Real Madrid tem em Vinícius um ativo que não pode desvalorizar e que deve proteger, independentemente de quaisquer atuações que possam não agradar a todos. Como jogador, ele é um ativo do clube; é uma situação que o Real Madrid, sendo o imenso clube que é, sabe como gerenciar, e acho que eles fizeram isso bem.

"A prova é que a performance de Vinicius agora está melhor do que antes. O futebol tem um problema que também é uma grande força; em última análise, muitas histórias são escritas toda semana, e isso amplifica as coisas, mas os futebolistas são pessoas, e é assim que as coisas são resolvidas, como seres humanos, falando, entendendo-se e tentando projetar uma imagem – uma verdadeiramente genuína – de unidade, respeito e todos puxando na mesma direção."