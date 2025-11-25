Rafael Nadal defende Xabi Alonso no Real Madrid: "Vinícius Junior precisa entender quem é que manda"
Crise estraga início dos sonhos de Xabi Alonso no Real Madrid
O início de Xabi Alonso como treinador do Real Madrid não poderia ter sido melhor. Nos primeiros 14 jogos desta temporada, o Real Madrid conseguiu vencer 13 jogos, com o único tropeço sendo uma derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid. Embora também tenham conseguido uma vitória convincente contra o Barcelona, tudo desmoronou durante a visita deste mês ao Anfield pela Liga dos Campeões. Os Merengues enfrentaram um Liverpool que havia perdido seis de seus oito jogos anteriores antes do confronto, mas o time de Xabi Alonso colapsou, parecendo desprovido de ideias em uma atuação apática e sem inspiração. Desde então, os Reds perderam mais dois jogos, fazendo com que este atual time do Real Madrid parecesse ainda pior a cada nova derrota do Liverpool.
A derrota para os homens de Arne Slot aparentemente desanimou os ânimos no vestiário do Real. De fato, nas duas últimas partidas da La Liga, eles não conseguiram registrar uma vitória, com sua sequência agora se estendendo para três jogos sem garantir os três pontos (contando Champions e La Liga). Tem sido uma fase difícil fora de casa para Alonso e seus jogadores, que não conseguiram vencer nem o Rayo Vallecano nem o recém-promovido, mas muito animado, Elche.
- AFP
Nadal dá conselho a Vini Jr
Em meio à crise em andamento, a mídia espanhola sugere que Xabi Alonso perdeu o apoio de uma parte significativa do vestiário do Real Madrid. Jornalistas destacaram a reação irritada de Vinícius ao ser substituído durante o último El Clásico como um possível ponto de virada, com alguns alegando que o brasileiro agora mantém apenas uma relação “estritamente profissional” com o ex-técnico do Bayer Leverkusen.
Falando ao Movistar+ na segunda-feira, um dos maiores tenistas de todos os tempos, Nadal, que é um ávido torcedor do Real Madrid, comentou sobre os recentes rumores de um desentendimento entre Vinícius e Alonso. Ele explicou como a dupla pode superar seus supostos problemas.
“Eu acho que pode ser resolvido através do diálogo, com todos na mesma página", disse Nadal. "Acredito que Vini precisa entender quem está no comando e respeitar essa autoridade, e também o clube, dado o que significa ser um jogador do Real Madrid. Mas eu acho que ele está fazendo o melhor, e aquelas coisas que vêm dele, que às vezes não são bem recebidas, podem ser corrigidas através do diálogo e uma consciência de que as coisas podem ser melhoradas.
“A primeira pessoa que precisa querer explorar esse caminho de melhoria tem que ser ele. Quando o ouço falar em entrevistas, dizendo que quer melhorar em todos os aspectos, acho que ele precisa encontrar aliados fortes, e estou convencido de que o Real Madrid terá as pessoas certas, e ele estará lá para aconselhá-lo.
“O princípio básico é querer fazê-lo. E o Real Madrid tem em Vinícius um ativo que não pode desvalorizar e que deve proteger, independentemente de quaisquer atuações que possam não agradar a todos. Como jogador, ele é um ativo do clube; é uma situação que o Real Madrid, sendo o imenso clube que é, sabe como gerenciar, e acho que eles fizeram isso bem.
"A prova é que a performance de Vinicius agora está melhor do que antes. O futebol tem um problema que também é uma grande força; em última análise, muitas histórias são escritas toda semana, e isso amplifica as coisas, mas os futebolistas são pessoas, e é assim que as coisas são resolvidas, como seres humanos, falando, entendendo-se e tentando projetar uma imagem – uma verdadeiramente genuína – de unidade, respeito e todos puxando na mesma direção."
Vinícius teria dito ao Madrid que não renovará por causa de Alonso
Mais cedo nesta semana, o The Athletic relatou que Vinícius, cujo contrato com o Real Madrid expira em 2027, informou ao clube sua intenção de não renovar "enquanto sua relação com o técnico Alonso permanecer tão tensa." Isso pode ser um grande golpe para o futuro do clube, que vê seu ágil camisa 7 como um ativo valioso.
No entanto, em meio a todas as conversas na mídia, Xabi Alonso garantiu que eles "não se desmantelaram." Falando com repórteres após o empate de 2 a 2 contra o Elche, no domingo, ele disse: "Nós não nos desmantelamos. Ainda estamos competindo; o contexto de cada partida é diferente. O resultado é o que importa, e estamos cientes disso e somos autocríticos. O espírito é bom; temos que responder às adversidades. Este é o Real Madrid. Vivemos com as críticas; queremos melhorar.
"A conexão está melhorando; temos mais tempo e interagimos mais, nos conhecemos melhor. Estamos todos no mesmo barco, celebramos as vitórias. Sofremos se não vencemos. A conexão é boa. Precisamos virar essa situação, começando por Atenas."
- Getty Images Sport
Real Madrid precisa achar uma situação imediatamente
O Real Madrid enfrenta três jogos consecutivos fora de casa, começando com a viagem da Liga dos Campeões para enfrentar o Olympiacos, na quarta-feira. Uma vitória na competição agora parece essencial – tanto para conter o crescente ruído em torno da liderança de Xabi Alonso quanto para estimular uma equipe em dificuldades a recuperar a confiança de que tanto precisam.
Apesar de ter perdido quatro pontos nos seus últimos dois jogos na liga, o Real Madrid ainda está no topo da tabela, com apenas um ponto de vantagem sobre o Barcelona — que por sua vez parece ter recuperado a sua boa forma após derrotas para o Paris Saint-Germain, Sevilla e para o próprio Real Madrid.