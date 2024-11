GOAL responde se clube argentino já levantou o troféu da segunda maior competição de clubes do continente

Na decisão da Copa Sul-Americana 2024, o Racing vai em busca de mais uma conquista para sua história neste sábado (23), diante do Cruzeiro, em Assunção.

Classificado em primeiro lugar do grupo H, o clube argentino superou Huachipato, Athletico-PR e Corinthians no mata-mata para chegar à decisão do torneio.

Mas o Racing já conquistou a Copa Sul-Americana em alguma ocaisão? Abaixo, respondemos essa pergunta.