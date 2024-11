Quem vai ser o novo técnico do Vasco após demissão de Rafael Paiva?

Rafael Paiva conduziu o Vasco à semifinal da Copa do Brasil 2024, mas não resistiu aos últimos resultados e o desempenho da equipe

O Vasco decidiu pela demissão de Rafael Paiva após a derrota por 3 a 1 contra o Corinthians, na Neo Química Arena, neste domingo (24). Com 43 pontos e ocupando a 11ª posição no Campeonato Brasileiro, o time segue na zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

A expectativa é de que Felipe "Maestro" assuma a equipe nos jogos finais da competição. Após a quarta derrota consecutiva, Pedrinho, presidente do clube, anunciou que Paiva não seguiria no cargo. O dirigente também convocou uma coletiva para esta segunda-feira (25), onde detalhará os próximos passos do Vasco até o encerramento da temporada.

Com três partidas restantes, o clube ainda busca garantir seu destino para 2025. O próximo desafio será contra o Atlético-GO, no sábado (30), às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.