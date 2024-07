Quem vai ser o novo técnico da Inglaterra após a saída de Gareth Southgate? Jurgen Klopp e os 10 candidatos ao cargo

O treinador anunciou sua saída após outra derrota dolorosa na final da Euro - então, quem poderia assumir seu lugar?

Gareth Southgate tem o melhor desempenho de qualquer técnico inglês em grandes torneios, levando os Three Lions a duas finais de Eurocopa, além de uma semifinal e uma quartas de final de Copa do Mundo. No entanto, ele não conquistou nenhum troféu importante, o que provavelmente levou à sua desistência após a derrota para a Espanha na final da Euro 2024.

Southgate mudou a cultura da seleção e teve uma influência unificadora, mas seu prestígio estava diminuindo. O treinador foi alvo de ofensas e teve copos arremessados em sua direção por torcedores durante o torneio. Embora seja especulado que a Federação Inglesa de Futebol fosse a favor de sua permanência, Southgate optou por sair, deixando o time bem encaminhado para quem assumir o bastão.

A GOAL apresenta os principais candidatos para suceder Southgate e fazer a Inglaterra sonhar novamente...