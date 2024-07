Quem vai ser o novo técnico do Corinthians após demissão de António Oliveira?

Treinador português deixa o Timão na zona de rebaixamento do Brasileirão, com nove pontos em 13 jogos

António Oliveira não é mais técnico do Corinthians. O treinador português não resistiu à pressão dos últimos resultados e foi demitido do cargo após a derrota no Derby contra o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque.

Juntamente com o comandante, deixam o clube os auxiliares Bruno Lazaroni, Bernardo Franco, Diego Favarin e Felipe Zilio. Com a saída, de António Oliveira, a diretoria corintiana já estuda a contratação de um novo técnico para a sequenciada temporada. Abaixo, a GOAL mostra os candidatos.