Português deixa o clube com dois títulos conquistados em oito meses de trabalho; assumirá o Al Rayyan

O Botafogo precisará recalcular sua rota para 2025. Após uma histórica temporada em 2024, que resultou nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o clube oficializou a saída do técnico Artur Jorge.

O português de 52 anos, que conquistou dois títulos históricos após oito meses no comado do clube, assumirá o comando do Al Rayyan, do Qatar.

O Alvinegro, agora, inicia sua caminhada em busca de um sucessor. A GOAL, claro, te guia nesse processo...