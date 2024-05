Quem tem mais brasileiro? Os times para torcer na Europa neste fim de temporada

Real Madrid e Arsenal disparam na ponta do "brasileirômetro" do futebol europeu nas emoções finais de 2023/24

A forma mais óbvia de fazer isentões e isentonas torcerem, eventualmente e, claro, temporariamente para um time europeu é o número de brasileiros, compatriotas, que vestem a camisa desta equipe. E o futebol no Velho Continente é recheado de atletas nascidos no Brasil, que entram nesta reta final de temporada com grandes possibilidades de título.

Se a maioria dos campeonatos nacionais já teve seus campeões definidos (casos do Bayer Leverkusen na Alemanha, Inter de Milão na Itália e PSG na França), ainda tem muita coisa em jogo nestas rodadas finais. Considerando os principais troféus ainda em disputa, listamos abaixo uma espécie de “brasileirômetro” para ajudar indecisos e indecisas a darem aquela torcidinha extra para alguns times mais tupiniquins que outros.

