Quem precisa de Kylian Mbappé? Bradley Barcola tem início brilhante no repaginado PSG

Com seis gols nesta temporada, o jogador de 22 anos vai assumindo o protagonismo no time francês

Luis Enrique odeia falar com a imprensa. Ele admite abertamente que aceitaria de bom grado uma redução significativa de salário se isso significasse evitar qualquer compromisso com a mídia. Então, a temporada passada foi difícil para o espanhol, já que ele precisou lidar com perguntas constantes sobre o futuro de Kylian Mbappé.

O técnico ainda não ficou feliz em ver o atacante francês sair para o Real Madrid. Na verdade, muito longe disso. Apesar das conversas irritantes e incessantes sobre a transferência do jogador, o espanhol achou um prazer trabalhar com Mbappé.

"Em termos humanos, ele foi excepcional, algo que raramente se vê em um jogador desse nível", disse o ex-treinador do Barcelona em um documentário da Movistar. "(Ele foi) humano e carinhoso. Ele também é obviamente um jogador maravilhoso. Que pena que ele foi para o Real Madrid, especialmente para nós naquela época."

O uso de "naquela época" é revelador, no entanto, porque o PSG está atualmente se saindo muito bem sem seu maior artilheiro de todos os tempos, que marcou um terço dos gols da equipe na temporada passada. De fato, enquanto Luis Enrique ainda está lidando com perguntas relacionadas a Mbappé, agora elas estão principalmente focadas em saber se ele já tem o substituto perfeito em Bradley Barcola.