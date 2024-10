Quem vai ser o novo técnico da Inglaterra? O ranking dos melhores candidatos

Copa do Mundo

Grandes nomes do mundo da bola estão sendo vinculados ao cargo - quem mais se destaca para assumir a complicada missão?

A maioria dos ingleses ainda sente o remorso da derrota da seleção na final da Eurocopa 2024 para a Espanha. Gareth Southgate renunciou após essa decepção, mas já se passaram três meses desde então, e a Associação de Futebol da Inglaterra (FA - The Football Association) ainda não tomou uma decisão sobre seu sucessor.

Lee Carsley era considerado um dos principais candidatos após um início impressionante em seu comando interino. A Inglaterra jogou de forma mais ofensiva em vitórias confortáveis sobre a Irlanda e a Finlândia, ficando visível que o ex-treinador do sub-21 abandonou o plano cauteloso que fez de Southgate uma figura que dividia opiniões.

Mas foi uma ilusão. Carsley foi trazido de volta à realidade na quinta-feira, ao ver a Grécia conquistar uma vitória merecida sobre sua desanimadora seleção inglesa em Wembley. O interino optou por uma escalação ultraofensiva, com Jude Bellingham atuando como falso nove na ausência de Harry Kane, e a estratégia falhou completamente, deixando a Inglaterra exposta aos contra-ataques.

Os Três Leões se recuperaram com uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra a Finlândia, mas foi outra atuação pouco convincente que levantou mais dúvidas sobre as credenciais de Carsley. "Continuo dizendo a mesma coisa. Minha missão eram seis jogos e estou feliz com isso", disse ele após a partida. "Este trabalho merece um técnico de classe mundial que já tenha vencido troféus, e eu ainda estou trilhando esse caminho."

Carsley não desistiu da disputa, mas parece que seu tempo à frente da equipe será curto. A questão é: quem está mais apto para o cargo? A GOAL ranqueou os outros nove principais candidatos, com poucos se enquadrando na categoria de treinadores de classe mundial...