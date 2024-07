Quem é Martín Varini, novo técnico do Athletico para o restante de 2024?

Uruguaio de apenas 32 anos estava no Defensor Sporting e chega para ocupar o lugar deixado por Cuca

O Athletico-PR anunciou Martín Varini como novo técnico para o restante de 2024, ano em que o clube completa 100 anos. O uruguaio chega para ocupar o posto que era de Cuca e, meses antes, de Juan Carlos Osorio. Seu último clube foi o Defensor Sporting, que disputa a primeira divisão de seu país local.

Além de ser o terceiro técnico do Furacão em somente sete meses, sua chegada também chama a atenção pela idade. Com apenas 32 anos, ele se torna o treinador mais jovem da história do Brasileirão por pontos corridos, que acontece desde 2003.

A estreia de Varini já tem data marcada, e a GOAL aproveita para apresentar seu histórico e os clubes pelos quais o uruguaio já atuou. Confira!

