Quem foi Ahmed Refaat, jogador egípcio morto aos 31 anos que recebeu homenagem de Mohamed Salah

Mohamed Salah foi um dos astros do futebol que prestou homenagem ao colega de seleção do Egito

O jogador Ahmed Refaat sofreu uma parada cardiaca durante uma partida contra o Al-Ittihad Alexandria no dia 11 de março e ficou em coma induzido por nove dias. Depois de se recuperar completamente, deixou o hospital e recentemente deu uma entrevista na TV sobre seus problemas de saúde. Infelizmente, nas primeiras horas deste sábado (06), teve uma complicação médica e foi levado de volta ao hospital, onde veio a falecer.

O médico Ahmed Ashraf Issa, que o tratou, explicou que Refaat passou por uma cirurgia para colocação de um stent e estava recebendo medicação para ajudar seu coração a funcionar melhor. Ele estava mostrando melhoras significativas quando ocorreu o trágico incidente.

Refaat foi uma estrela da seleção sub-20 do Egito, que venceu a Copa das Nações Africanas em 2013. Além do Modern Sport, jogou também por Enppi, Zamalek, Al-Ittihad Alexandria, El Masry, e teve uma breve passagem pelo Al-Wahda, nos Emirados Árabes. Ele também jogou 5 partidas pela seleção principal do Egito e marcou dois gols.

