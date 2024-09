Após empate no tempo normal, duelo foi decidido nos pênaltis por uma vaga na semifinal; veja cobranças

O Botafogo está na semifinal da Copa Libertadores de 2024. O Glorioso eliminou o São Paulo nos pênaltis, pelo placar de 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal. O time vai às semis para encarar o Peñarol ou Flamengo.

No tempo normal, o São Paulo ainda teve um pênalti marcado, com auxílio do VAR, que foi desperdiçado pelo atacante Lucas Moura aos 45 minutos do primeiro tempo.