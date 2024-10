Quem é William Rogatto e o que ele disse à CPI de Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas

Empresário, que vive foragido em Portugal, explicou como funciona o esquema do qual fez parte

A CPI de Manipulação de Resultados, que investiga irregularidades no futebol brasileiro, recebeu um depoimento para ligar ainda mais os alertas. O empresário William Rogatto fez revelações chocantes sobre seu envolvimento em esquemas de manipulação de jogos.

Durante a audiência, em Brasília, Rogatto afirmou ter atuado diretamente no rebaixamento de 42 times ao longo de sua carreira. E deu razão às acusações feitas por John Textor, dono da SAF do Botafogo, em relação à manipulação de resultados no futebol brasileiro ao afirmar que "pessoas que trabalharam para mim também trabalharam contra ele".

Segundo ele, os esquemas do qual fez parte envolveram desde manipulações de resultados até negociações de bastidores, envolvendo jogadores e técnicos. O empresário admitiu que essas práticas lhe renderam um lucro de aproximadamente R$ 300 milhões, conforme relatado ao Senado. Sua fala reforçou as preocupações sobre a extensão da corrupção no futebol nacional. Confira, abaixo, o que disse o empresário em seu depoimento.