Quem é Vinicius Souza, o Vinição, ex-Flamengo e apontado como namorado de Anitta?

Jogador e cantora foram fotografados juntos na Paris Fashion Week, a Semana de Moda de Paris; conheça o Vinição

Vinicius Souza, conhecido como "Vinição", fez sua primeira aparição oficial ao lado de Anitta durante o desfile da Balmain, na Semana de Moda de Paris. O jogador de 25 anos confirmou os rumores sobre o relacionamento ao deixar o evento de mãos dadas com a cantora. Após a performance da cantora no jogo da NFL em São Paulo, no início de setembro, o jogador marcou presença no "after" promovido por Anitta, chamando bastante a atenção do público. A especulação sobre um possível romance ganhou força quando Anitta embarcou para a Grécia; desde então, o volante tem deixado comentários em suas fotos, recheados de declarações sutis em forma de emojis apaixonados.

Atualmente, Vinicius se destaca jogando pelo Sheffield United, da segunda divisão da inglaterra, após uma trajetória no Flamengo e uma passagem pelo futebol europeu, onde defendeu o Lommel SK, na Bélgica, a partir de 2020. O atleta, que tem dois filhos de mães diferentes e foi casado com a modelo Giulia Dantas, mantém uma presença discreta nas redes sociais, com mais de 300 mil seguidores e poucas fotos compartilhadas.