Quem é Thiago Almada, jogador argentino a caminho do Botafogo?

Saiba tudo sobre o meia argentino que atua no Atlanta United, da MLS, e está prestes a reforçar o Alvinegro, sob a gestão de John Textor

Thiago Almada, um talentoso meia argentino do Atlanta United, está prestes a reforçar o Botafogo. Com apenas 23 anos, Almada já tem uma Copa do Mundo em seu currículo, sendo parte do elenco tricampeão mundial da Argentina. Sua transferência faz parte da estratégia ambiciosa do empresário John Textor, dono do Botafogo e de outros clubes europeus.

Se as negociações avançarem conforme esperado, Almada será a nova estrela do projeto multi-clubes da Eagle Football.

Na sequência, conheça melhor a jovem promessa argentina e entenda os detalhes da negociação com a GOAL...

