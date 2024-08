Quem é Pau Víctor, o jogador do Barcelona que ofuscou Endrick no duelo contra o Real Madrid?

Recém-contratado em definitivo do Girona, nova promessa do Barça brilhou em El Clásico, deixando o jovem atacante brasileiro em segundo plano

No último clássico entre Barcelona e Real Madrid, uma nova promessa emergiu no firmamento do futebol europeu. Pau Víctor, o jovem atacante do Barcelona, não apenas brilhou, mas também eclipsou a jovem promessa brasileira, Endrick.

Com uma atuação espetacular, Pau Víctor marcou dois gols decisivos, garantindo a vitória do Barcelona por 2 a 1 e capturando a atenção de torcedores e críticos ao redor do mundo.

Confira a seguir, com a GOAL, todos os detalhes da ascenção do jovem catalão...

