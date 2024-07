A hora de Endrick: garoto inicia trajetória no Real Madrid para esquecer Copa América apagada

Brasileiro encurtou suas férias para se juntar ao elenco de Carlo Ancelotti, pois pretende deixar sua marca logo por lá

Endrick completou apenas um passe no jogo das quartas de final da Copa América entre Brasil e Uruguai. Marcado de perto e atingido sempre que se aproximava da bola, o atacante recém-chegado ao Real Madrid não teve a chance de resolver o jogo. A seleção brasileira foi eliminada de uma competição onde se espera que vença constantemente, e o jovem atacante acabou levando parte da culpa.

Assim começou o período mais importante da carreira do jovem até agora. Endrick tem sido observado de perto desde que oficializou um acordo de €60 milhões para assinar com o Real Madrid em dezembro de 2022. Ele pode ter passado mais de um ano e meio no Brasil antes de se apresentar na Espanha, mas não houve onde se esconder. E em seu primeiro grande momento internacional, ele decepcionou.

Mas agora ele tem outra chance. O Real Madrid começa sua turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos nesta semana, jogando amistosos contra Milan, Barcelona e Chelsea. As apostas são menores para Endrick do que quando jogou pela Copa América, há quatro semanas, mas o potencial ganho pode ser ainda maior.

Endrick estará disposto a mostrar serviço, especialmente porque jogadores como Kylian Mbappé e Jude Bellingham não participarão da turnê. Mas, para um jovem jogador que precisa crescer vestindo a camisa de um dos maiores clubes do mundo, essa também é a oportunidade perfeita para aprender na prática – e provar que merece um lugar no time principal do Real Madrid.

