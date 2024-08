Quem é Natália Lara, narradora da Globo nas Olimpíadas de Paris?

Natália narrou mais de 16 modalidades esportivas na carreira, além de ter criado os bordões ”Professor, anota lá que é dele!” e "Tá no chão!"

Durante as Olimpíadas de Paris 2024, muitos telespectadores notaram uma nova voz na TV Globo: Natália Lara. Aos 30 anos, a jornalista tem se destacado na cobertura esportiva da emissora nos Jogos Olímpicos, transmitindo diversas modalidades do torneio.

Formada em Rádio e TV pela Faculdade Cásper Líbero, Natália começou sua trajetória no programa "Narra Quem Sabe" da Fox Sports, que buscava novos talentos. Em 2019, conquistou uma oportunidade na TV Cultura e no DAZN. Em 2021, foi contratada pelo Grupo Disney, proprietário da ESPN e FOX Sports, e pouco tempo depois, pelo Grupo Globo, onde trabalha principalmente no SporTV.

Nos Jogos de Paris, Natália teve a chance de narrar na TV aberta, destacando-se como a voz do futebol feminino brasileiro, enquanto Renata Silveira ficou na TV fechada.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!