A CazéTV reforçou seu elenco para a transmissão da Euro 2024. Entre os nomes trazidos para a cobertura do evento, está o do narrador Marcelo Hazan.

Dona da casa, a Alemanha fará a abertura do torneio diante da Escócia, no dia 14 de junho. Já a decisão acontece exatamente um mês depois, no dia 14 de julho.