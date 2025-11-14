+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Quatro gols em 45 jogos: por que Phil Foden não consegue deslanchar na Inglaterra?

Se Phil Foden conseguisse repetir na seleção inglesa o mesmo desempenho que tem no Manchester City, ele já estaria ao lado de Bukayo Saka e Paul Scholes entre os 40 maiores artilheiros da história dos Three Lions. Mas não é o caso. Para encontrar o nome dele, é preciso voltar bastante nos registros — passando por jogadores de fotos em preto e branco e até por épocas em que nem existia fotografia

Foden vive um contraste grande entre o que produz pelo Manchester City e o que entrega com a camisa da Inglaterra. Mesmo com apenas quatro gols em 45 jogos pela seleção, ele aparece na 140ª posição entre os maiores artilheiros, ao lado de Nicky Barmby — que atuou metade das partidas — e atrás de defensores como Tony Adams, Stuart Pearce e Gary Cahill, todos com cinco gols. Quando o ranking é por média de gols por jogo, a situação piora: ele cai para o 409º lugar. Um cenário bem diferente dos 104 gols e 64 assistências em 333 jogos pelo City.

O meio-campista não marca pela Inglaterra desde o amistoso contra a Escócia, em setembro de 2023. Seu último gol em jogo oficial foi contra o País de Gales, na Copa do Mundo de 2022. Antes disso, seus únicos gols tinham sido dois contra a Islândia, em um duelo da Liga das Nações sem público durante a pandemia. Foden soma nove assistências pela seleção, mas só uma delas veio depois da última Copa.

Ele não é o único jogador que rende muito mais no clube do que na seleção, mas a diferença no desempenho é bem mais acentuada no seu caso. Por isso, vale observar como Foden vai se sair agora, prestes a voltar a jogar pela Inglaterra depois de oito meses, nos dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa de 2026, contra Sérvia e Albânia.

    "Sem dúvida"

    A dificuldade de Foden em se destacar pela Inglaterra continua sendo um mistério nesses cinco anos desde sua estreia. Mas, nos últimos meses, isso deixou de ser um problema visível porque o jogador ficou fora de várias convocações. Ele pediu para não ser chamado para os jogos de junho contra Andorra e Senegal por estar exausto no fim da temporada passada, e também perdeu as partidas de setembro contra Andorra e Sérvia por lesão.

    Ele estava se recuperando bem antes da convocação de outubro, mas Thomas Tuchel preferiu manter o grupo que vinha funcionando e deixou Foden de fora — assim como Jude Bellingham. Agora, porém, com Bellingham de volta após cirurgia no ombro e Foden em grande fase no City, o técnico não teve mais como ignorar o momento dos dois e convocou ambos.

    “Grandes nomes, grandes personalidades, grandes talentos”, disse Tuchel. “Os dois estão bem fisicamente e ajudando seus clubes em jogos importantes. Era uma decisão óbvia convocá-los. Eles terão papéis centrais na equipe.”

    Não se encaixando com Bellingham

    Com os dois juntos novamente, Tuchel terá de encarar o mesmo desafio que Gareth Southgate enfrentou: como colocar dois jogadores tão influentes no mesmo time, ambos querendo atuar pelo centro do campo.

    Na Euro 2024, quando a Inglaterra chegou à final jogando de forma pouco convincente e avançando quase sempre no sufoco, muitos questionaram se Southgate não teria ido melhor ao escolher apenas um deles. Como Bellingham foi decisivo — inclusive com a bicicleta que salvou a Inglaterra contra a Eslováquia — houve pressão para que Foden fosse o sacrificado.

    Durante o torneio, Foden atuou principalmente pela esquerda no 4-2-3-1 e não rendeu, inclusive quando tentou jogar centralizado ao lado de Bellingham em um 3-4-3 contra a Suíça. Depois desse jogo, seus números chamaram atenção: nenhum chute, nenhuma chance criada e 19 perdas de bola.

    Frustração de posição

    Meses depois, Foden deixou claro que não se adaptou à função que recebeu.

    “Senti frustração. A posição pela esquerda dificultou muito influenciar o jogo”, disse ao Manchester Evening News. “Vindo de uma temporada como melhor jogador da Premier League atuando pelo meio, foi difícil acostumar.”

    Ele também deixou a concentração da Inglaterra durante a Euro para acompanhar o nascimento do terceiro filho, retornando logo depois — algo emocionalmente complicado para qualquer jogador.

    Sob comando de Tuchel, Foden começou contra a Albânia pela direita, atrás de Harry Kane. Depois, contra a Letônia, começou no banco, entrou no segundo tempo e deu a assistência para o gol de Eberechi Eze no 3 a 0.

    "Não é um ponta"

    Ao explicar como enxerga Foden e Bellingham, Tuchel foi direto:

    “Jude é um camisa 10. É onde ele rende mais e marca gols. Phil está melhor onde vem atuando no City: perto da área, pelo centro. Ele não é um ponta. Vejo ele como um nove e meio, dez e meio, com liberdade.”

    O importante para o treinador é não repetir o erro de tentar encaixar dois craques a qualquer custo, como aconteceu no passado com Lampard e Gerrard. Ele já mostrou que não tem medo de deixar estrelas fora da lista, mas é diferente fazer isso em eliminatórias e depois repetir numa grande competição.

    A equipe precisa vir em primeiro lugar

    No mês passado, ao justificar a ausência de Bellingham e Foden, Tuchel disse que nem sempre os mais talentosos formam o melhor time.

    “Não reunimos só os mais habilidosos. Reunimos quem traz coesão para sermos o melhor time”, afirmou.

    Agora ele terá esta convocação e dois amistosos em março para tentar fazer Bellingham e Foden funcionarem juntos. Se não der certo, vai precisar colocar o time acima das individualidades e sacar um deles.

    Pep Guardiola, após os dois gols de Foden contra o Borussia Dortmund, apoiou Tuchel — e cobrou evolução do seu camisa 47.

    “A Inglaterra tem muitos jogadores bons nessa posição. Por isso, Phil precisa continuar melhorando”, disse o técnico do City.

    Diferente treinador, mentalidade diferente

    Foden voltou ao nível de quando foi eleito Jogador da Temporada da Premier League, mas isso não garante que repetirá o desempenho pela Inglaterra. Ele está em um momento melhor mentalmente, mais leve, sorrindo em campo outra vez.

    Mas Tuchel não tem relações pessoais com nenhum jogador — talvez só com Kane — e cobrará Foden se ele não render. Cabe ao meia do City finalmente transformar o talento que mostra no clube em boas atuações pela seleção.

