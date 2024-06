Quartas de final da Eurocopa 2024: classificados, quando é, jogos, onde assistir e mais do mata-mata

Confira todas as informações sobre a próxima fase do mata-mata da Euro

Um dos grandes torneios de seleções do planeta está se afunilando e, a cada história gerada, vai chegando em seu clímax. A Eurocopa 2024 está nas oitavas de final, a primeira fase do mata-mata, com apenas 16 equipes restantes. Destas, apenas oito estarão na próxima etapa.

A anfitriã Alemanha enfrenta a Dinamarca para saber quem estará nas quartas de final, enquanto a Itália, atual campeã, encara a Suíça. Áustria, Bélgica, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, França, Geórgia, Holanda, Inglaterra, Portugal, Romênia e Turquia são as outras equipes que lutarão até o último momento para se classificar.

Sendo assim, conforme os duelos das oitavas avançam, confira quais serão os confrontos da próxima fase, onde assistir aos jogos, quando serão e muito mais sobre as quartas de final da Eurocopa 2024…

