Quantos títulos a seleção da Argentina tem no futebol?

Seleção sul-americana é atual campeã do mundo; veja todos os títulos

Com a conquista da Copa do Mundo de 2022, a Argentina reafirmou sua posição como uma das seleções mais bem-sucedidas da história do futebol. Com um total de 22 títulos considerados oficiais em torneios reconhecidos pela Fifa ou pelas confederações associadas, os argentinos celebraram seu terceiro título mundial.

Além disso, a Argentina é uma potência na Copa América, compartilhando com o Uruguai o recorde de 15 troféus conquistados. Adicionalmente, a seleção argentina acumula vitórias na Copa das Confederações de 1992, no Campeonato Pan-Americano de 1960 e em duas edições do confronto entre campeões sul-americanos e europeus.