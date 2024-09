Quantos pontos um time precisa fazer para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro?

Com gigantes pressionados, a briga contra a queda no Brasileirão de 2024 está emocionante

O rebaixamento é o pesadelo de qualquer clube que entra na disputa de um campeonato de futebol. No Brasileirão não é diferente. Além de representar uma queda na arrecadação, o descenso também é um duro golpe no moral de um clube e de seus torcedores.

Com o Campeonato Brasileiro de 2024 caminhando para sua reta final, os times ameaçados fazem suas contas. Quantos pontos um time precisa fazer para fugir do rebaixamento no Brasileirão? A resposta geralmente varia a cada ano, mas existem pontos de referências que podem ajudar. Confira abaixo.