Quantos milhões o Vasco ganha com venda de Luan, do Palmeiras para o Toluca?

Transferência do zagueiro do Palmeiras para o México pode render uma quantia significativa ao Vasco, clube que revelou o jogador; confira os detalhes

O Palmeiras está em fase final de negociação para vender o zagueiro Luan ao Toluca, do México. A transferência, que deve ser concluída nos próximos dias, promete render uma quantia significativa ao Vasco da Gama, clube que revelou o jogador. Mas afinal, quanto o Vasco ganhará com essa venda?

A equipe mexicana Toluca venceu a corrida contra o América, também do México, e está pronta para desembolsar a multa rescisória de US$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 18,7 milhões) pelo defensor do Palmeiras. Essa movimentação não só influencia os cofres do clube paulista, mas também garante uma compensação financeira ao Vasco, que detém 40% dos direitos econômicos de Luan desde sua venda em 2017.

A seguir, a GOAL fornece os detalhes financeiros por trás da negociação e quanto o Vasco deve receber pela venda do jogador...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!