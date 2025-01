Atacante de 18 anos vai defender as cores do clube português no mercado da bola; veja valores

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo O São Paulo acertou a venda de William Gomes ao Porto, de Portugal, por cerca de € 9 milhões (R$ 56,1 milhões na cotação atual)

As tratativas chegaram a um desfecho no início desta semana, e o atleta é esperado em terras lusitanas nos próximos dias

⁠William Gomes vai assinar por cinco temporadas com o clube português; ele é tratado como um nome promissor pelo departamento de scouting do Porto