Quando Thiago Silva vai estrear pelo Fluminense em 2024?

Tricolores terão que esperar para ver o "Monstro" em campo

A torcida do Fluminense já pode começar a se preparar para ver em campo um dos maiores zagueiros do mundo: Thiago Silva. O astro brasileiro, que assinou contrato com o Tricolor até o meio de 2026, se prepara para iniciar sua trajetória no clube que o revelou para o futebol.

A estreia oficial de Thiago Silva com a camisa do Fluminense ainda não tem data definida, mas a expectativa é que seja logo após a abertura da janela internacional de transferências, que acontece no dia 10 de julho. Thiago Silva só poderá ser regularizado para defender o Fluminense a partir da 16ª rodada do Brasileirão.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!