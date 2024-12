Quando é o sorteio da pré-Libertadores 2025? Onde assistir?

Bahia e Corinthians estão prestes a descobrir seus adversários na fase preliminar da Liberta; veja quando acontece o sorteio

A pré-Libertadores pode ser vista de duas maneiras. Como um fantasma, podendo encerrar as expectativas de título de uma equipe logo no primeiro mês do calendário esportivo, ou como uma inspiração para chegar longe na competição. Em 2024, o Botafogo foi o segundo time na história a ser campeão da Liberta saindo desta fase, igualando o feito do Estudiantes em 2009. Obviamente, isso realça as obsessões dos clubes que entram nas preliminares em 2025.

Para a fase "pré" da próxima edição, os brasileiros confirmados são Corinthians e Bahia, que ficaram, respectivamente, em sétimo e oitavo lugar do Campeonato Brasileiro. Como possíveis adversários, Boca Juniors, Cerro Porteño e Barcelona-EQU são algumas das principais ameaças.

A Conmebol realizará um sorteio já neste mês para definir quem cada equipe classificada enfrentará na primeira e na segunda fase da pré-Libertadores, que garante quatro vagas à fase de grupos. Afinal, o pontapé inicial será dado no dia 5 de fevereiro, e a data se aproxima cada vez mais. Abaixo, a GOAL apresenta todas as informações sobre a definição dos confrontos...