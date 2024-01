Quando Rafael e Patrick de Paula voltam a jogar pelo Botafogo?

Os jogadores sofreram grave lesão grave na temporada de 2023 e não têm previsão de retorno aos gramados

Além de perder o título brasileiro que já estava praticamente garantido, enfrentar uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil e a não classificação da Taça Guanabara para as fases finais do Campeonato Carioca compuseram o ano de oscilação do clube alvinegro. O Botafogo sofreu, também, com baixas por lesões na temporada 2023. Entre elas, o volante Patrick de Paula, primeiro grande investimento do americano John Textor e o lateral Rafael.

A seguir, a GOAL atualiza o status de recuperação dos atletas, que sofrem com problemas no joelho.