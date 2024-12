De volta à Série A em 2025, o Peixe já tem em mente toda a preparação para a temporada; veja o calendário

O Santos volta para 2025 visando toda uma preparação estratégica para reencontrar com a primeira divisão nacional e a Copa do Brasil, competições as quais não disputou em 2024.

Para isso, o clube já tem compromissos internacionais marcados para a pré-temporada no início do ano e começará a colocar em prática tudo que foi desenvolvido logo em seguida, no Campeonato Paulista. Na última edição do estadual, o Peixe foi vice-campeão, e obviamente agora brigará por um final feliz.

E não nos esqueçamos da Copinha, a competição de base que tradicionalmente abre o calendário do futebol no país. Sem ver a equipe em campo no masculino desde novembro, quando o troféu da Série B foi à Vila Belmiro, a torcida poderá se reencontrar com os Meninos da Vila já no começo de janeiro. Abaixo, confira quando é o primeiro jogo do Santos em 2025 e os primeiros compromissos...