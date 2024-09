Quando Memphis Depay fará sua estreia pelo Corinthians?

Copa do Brasil

Atacante holandês está regularizado no BID e pronto para estrear pelo Timão, mas data exata ainda depende de avaliações físicas

Memphis Depay, um dos maiores reforços do Corinthians nos últimos anos, já está regularizado e apto a jogar pelo Timão. O atacante holandês, que assinou contrato de dois anos com o Timão, já teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas a data exata de sua estreia ainda é incerta.

A estreia, inicialmente prevista para ocorrer no Brasileirão, pode ser adiada para que o jogador seja avaliado com cautela e tenha mais tempo de preparação.

