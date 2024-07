Quando o Grêmio vai voltar a jogar partidas em casa na Arena?

Imortal já tem data marcada para voltar a jogar em seu estádio após os desastres no Rio Grande do Sul

Após um conturbado processo de recuperação do gramado e das instalações de seu próprio estádio devido às fortes chuvas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, o Grêmio já se prepara para voltar a mandar jogos na Arena e tem data marcada para o primeiro duelo neste reencontro com a torcida.

O gramado do estádio ficou submerso por mais de 23 dias e, embora já esteja com a reestreia no radar, ainda não tem condições plenas da forma como seria normalmente. Segundo comunicado oficial do clube, a subestação de energia, os equipamentos de distribuição de força, sistemas de operação e de segurança ficaram inutilizados neste período.

Sendo assim, o retorno será gradativo, mas, logo acontecerá pelo Campeonato Brasileiro. Abaixo, veja a data marcada para o reencontro do Grêmio com a Arena e mais sobre a situação…

