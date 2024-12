Quando é o sorteio da Libertadores?

Conmebol define data do sorteio da fase de grupos e divulga os potes; veja quais times já estão garantidos na competição

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 já tem data marcada: acontecerá no dia 19 de março de 2025, ainda sem horário definido. A cerimônia costuma ser realizada na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O evento vai definir o caminho inicial das 32 equipes que disputarão a fase de grupos, marcada para acontecer entre 2 de abril e 28 de maio, do principal torneio de clubes da América do Sul.

Antes disso, no dia 19 de dezembro de 2024, ocorre o sorteio da fase preliminar da competição, que contará com a participação de Corinthians e Bahia como representantes brasileiros. Essa fase inicial, composta por três etapas eliminatórias, definirá os quatro times que avançarão para a fase de grupos.

O Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, garantiu sua participação direta na fase de grupos de 2025. Em 30 de novembro de 2024, o clube carioca conquistou seu primeiro título da competição ao vencer o Atlético Mineiro por 3 a 1 na final disputada no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

Mais artigos abaixo

A seguir, confira mais informações sobre o sorteio e os principais detalhes da Copa Libertadores 2025...