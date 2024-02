Quando Diego Costa estreia pelo Grêmio?

O atacante não entra em campo desde o fim do Brasileirão de 2023 e deve passar por processo de recondicionamento fisico

O Grêmio anunciou Diego Costa como novo reforço para a temporada. O jogador de 35 anos estava sem clube desde o fim do seu contrato com o Botafogo, no final de 2023, e fazia trabalhos de forma independente em casa.

O ex-Botafogo já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e já pode atuar pelo Tricolor. Contudo, a parte física pode ser impedimento para a estreia de Diego Costa nos próximos jogos do Tricolor.

A seguir, a GOAL detalha sobre a condição física e a previsão de estreia do atleta.