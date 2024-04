Qual é a lesão de Tiquinho Soares? Quando ele volta a jogar pelo Botafogo?

Atacante saiu lesionado nos primeiros minutos da partida contra o Universitário, pela Libertadores 2024, e preocupa

Tiquinho Soares deixou o campo do Estádio Nilton Santos de maca, com apenas 10 minutos de jogo contra o Universitário, do Peru, pela Libertadores, com um incômodo muscular na coxa direita enquanto ajudava a equipe na fase defensiva.

Sem substituto direto, já que Matheus Nascimento também está machucado, Artur Jorge optou pela entrada do meia Eduardo, que acabou sendo um dos grandes destaques da partida: fez dois gols nos 3 a 1 sobre os peruanos.

O departamento médico do Botafogo ainda não confirmou uma previsão de retorno para o jogador.

