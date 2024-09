Qual foi a lesão sofrida por Pedro na seleção brasileira e quando o atacante volta a jogar pelo Flamengo?

Atacante se machucou no treino e sofreu uma entorse no joelho esquerdo

O atacante Pedro foi cortado da seleção brasileira devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, diagnosticada como ruptura do ligamento cruzado anterior. O incidente ocorreu durante um treinamento no CT do Athletico, quando o atleta sofreu uma entorse sem contato com outro jogador, logo no início do trabalho tático, após a saída da imprensa. Em consequência, Pedro foi desconvocado para dar início ao tratamento no Flamengo, seu clube.

Com a ausência de Pedro, e ainda sem um substituto, a seleção brasileira enfrenta o Equador nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A equipe, que está buscando se recuperar após quatro jogos sem vitórias – incluindo um empate e três derrotas – atualmente ocupa o sexto lugar na tabela com sete pontos, posição que ainda garante uma vaga direta na Copa de 2026.

Abaixo, a GOAL destaca qual foi a lesão do atacante e quando deve voltar ao Flamengo.

